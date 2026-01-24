Ричмонд
Новая перестрелка с участием федеральных агентов ICE произошла в Миннеаполисе

В Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) открыл огонь по вооружённому человеку. Об инциденте сообщил телеканал Fox News. Информации о состоянии пострадавшего на данный момент нет, местные власти уведомлены. По некоторым данным, мужчина погиб.

В Миннеаполисе агент ICE открыл огонь. Видео © X/ Really American.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц резко отреагировал на произошедшее, заявив, что уже обсудил «ужасную стрельбу, устроенную федеральными агентами» с Белым домом. Он призвал президента Дональда Трампа немедленно прекратить операцию и вывести федеральные силы из штата.

По словам Уолца, присутствие плохо подготовленных агентов лишь усугубляет ситуацию в регионе. Его заявление прозвучало на фоне нарастающей напряжённости вокруг действий федеральных служб в Миннеаполисе.

Напомним, что обстановка в городе обострилась после инцидента во время рейда по поиску нелегальных мигрантов, когда сотрудник ICE застрелил женщину за рулём автомобиля. Мэр Миннеаполиса ранее назвал действия агентов безрассудными и потребовал их вывода из города.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

