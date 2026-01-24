Новая перестрелка с участием федеральных агентов ICE произошла в Миннеаполисе

Напомним, что обстановка в городе обострилась после инцидента во время рейда по поиску нелегальных мигрантов, когда сотрудник ICE застрелил женщину за рулём автомобиля. Мэр Миннеаполиса ранее назвал действия агентов безрассудными и потребовал их вывода из города.