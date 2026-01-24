Голос, который знала вся страна: легендарному Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 88 лет

Владимир Высоцкий ушел рано, но его стихи и песни продолжают жить и сегодня.
Владимир Высоцкий — поэт, актер и исполнитель, чей уникальный голос и пронзительное творчество стали голосом целой эпохи. Он родился в 1938 году в Москве, а его детство, пришедшееся на военные и послевоенные годы, сформировало обостренное чувство жизни и умение слышать подлинную речь улиц. Своей славой он обязан не только ролям в Театре на Таганке и культовым кинообразам, но и песням, которые напрямую обращались к миллионам слушателей. 25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 88 лет. URA.RU вспоминает историю легендарного артиста.
Детство и юность Владимира Высоцкого.
Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Детство началось в коммунальной квартире. Его отец, Семен Владимирович, был военным связистом, фронтовиком, позднее — офицером, человеком армейского уклада. Мать, Нина Максимовна, работала переводчиком.
Война пришла в СССР, когда Владимиру Высоцкому было всего три с половиной года. В 1941-м мать увезла сына в эвакуацию в Чкаловскую область. Два года они жили в постоянной тревоге вдали от дома. В 1943-м они вернулись в Москву, но город уже был другим, а послевоенная жизнь еще долго оставалась непростой.
После войны родители разошлись. Несколько лет Высоцкий провел в послевоенной Германии вместе с отцом и его второй женой — в зоне, где находились советские войска. Там он занимался музыкой: ходил на уроки фортепиано. Опыт жизни «при части» и ощущение дисциплины потом вспоминали как важные: Высоцкий рано увидел мир, где порядок держится не на словах.
Владимир Высоцкий начал учиться музыке еще в послевоенной Германии.
В 1949 году он вернулся в Москву и поселился с отцом и мачехой. Именно в подростковом возрасте он близко сошелся с дворовой культурой 1950-х — компаниями, где по вечерам пели под гитару. Первые аккорды Высоцкого звучали в духе тогдашней дворовой моды: городские романсы, «блатные» сюжеты, песни про Колыму, Воркуту и «Мурку». Это был язык улицы — и его он запомнил навсегда.
«Гитара появилась совсем случайно и странно… Я давно, как все молодые люди, писал стихи. Писал много смешного. В училище театральном я сочинял громадные капустники, которые шли по полтора-два часа», — вспоминал Высоцкий в интервью. «Вдруг я однажды услышал приятный голос, удивительные по тем временам мелодии и стихи, которые я уже знал, — это был Булат (Окуджава — прим.ред). И вдруг я понял, что впечатление от стихов можно усилить музыкальным инструментом и мелодией».
Параллельно Высоцкий тянулся к сцене: в школьные годы ходил в драматический кружок. Получив аттестат, он поступил в Московский инженерно-строительный институт, но быстро понял, что это не его путь. История о том, как Высоцкий в новогоднюю ночь готовил чертежи, а потом вылил тушь на лист и решил уходить, стала легендой не случайно: в ней узнается его характер — резкий, решительный, без полумер.
Через некоторое время он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского. Уже во время учебы начал играть на сцене в учебных постановках, а затем попробовал себя в кино — в эпизоде фильма «Сверстницы» (1959).
В 1960 году Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ и пошел работать в Театр имени А. С. Пушкина. Роли были небольшие, театр жил по своим правилам, и молодому артисту приходилось подстраиваться. Он пробовал разные варианты — в том числе Театр миниатюр, пытался попасть в «Современник», но там не сложилось.
В этот период Высоцкий уже чувствовал, что ему тесно в театральном мире, где артисту отведена строго определенная роль. Ему нужен был театр, который работает на пределе — и он нашел его в 1964 году на Таганке.
Музыка Владимира Высоцкого.
Первые песни Владимир Высокций начал писать в конце 1950-х — начале 1960-х. Ранние вещи тяготели к дворовой романтике: простая гармония, разговорный язык и сюжеты, знакомые по уличным компаниям. Сюда относились так называемые «блатные» песни, которые часто воспринимались буквально, хотя сам Высоцкий относился к ним понимающе и никогда не воспринимал всерьез.
С середины 1960-х его музыка резко усложняется. Тем становится больше, и они выходят за рамки «дворового» мира. Появляются военные песни с жесткой правдой («Братские могилы», «Он не вернулся из боя»). Отдельную линию составляют песни о выборе и ответственности, где герой постоянно находится в ситуации давления. Спортивные тексты, на первый взгляд легкие, тоже работают как метафоры: герои Высоцкого идут на риск и преодолевают свои возможности.
При этом музыкально Высоцкий оставался минималистом. Он не стремился к сложным аранжировкам и чаще всего выступал с одной гитарой. Основное внимание он уделял ритму речи и акцентам. Его пение находилось на грани разговора и крика, что для академической сцены выглядело грубо, но именно это делало песни узнаваемыми.
Несмотря на то, что песни артиста обычно не попадали на радио, хиты Высоцкого знал каждый.
Широкая аудитория узнала Высоцкого благодаря кино. После выхода фильма «Вертикаль» в 1966 году его песни начали жить отдельной жизнью. «Песня о друге» быстро стала почти народной — ее пели туристы, альпинисты, военные. При этом официальная эстрада долго держала дистанцию: пластинки выходили малыми тиражами, радио и телевидение приглашали редко.
Поэтому в основном музыку артиста распространяли на магнитофонных записях. Живые выступления проходили в домах культуры, институтах, на заводах, иногда — полулегально. Записи переписывались десятками раз, теряли качество, но сохраняли ощущение настоящей, живой музыки. К концу 1970-х у Высоцкого было более 600 песен, и при этом почти не было «студийного наследия» в привычном смысле.
В 1978 году ему присвоили высшую категорию вокалиста-солиста эстрады. Это решение выглядело запоздалым: к тому моменту Высоцкий уже давно был одним из самых известных исполнителей в стране, независимо от официального статуса.
Роли Владимира Высоцкого в театре и кино.
Актерская карьера Высоцкого развивалась неровно. После окончания Школы-студии МХАТ в 1960 году он попал в Театр имени Пушкина, где долгое время оставался на вторых ролях. Перелом произошел в 1964 году, когда Высоцкий пришел в Театр на Таганке. Его темперамент, резкость и умение держать внимание наконец-то пригодились и стали визитной карточкой артиста.
На сцене Таганки Высоцкий сыграл десятки ролей. Среди них — Галилей в «Жизни Галилея», Хлопуша в «Пугачеве», Маяковский в поэтических спектаклях, Свидригайлов в «Преступлении и наказании». Он часто работал на пределе — физически и эмоционально, и это ощущалось зрителем.
Лишь на Таганке Высоцкий смог раскрыть свой потенциал.
Центральной театральной работой стала роль Гамлета в постановке Юрия Любимова. Премьера состоялась в 1971 году и стала событием для Москвы. Высоцкий сыграл Гамлета как человека, живущего в постоянном внутреннем конфликте, без романтической дистанции.
В кино Высоцкий долго оставался актером второго плана. В 1960-е он появлялся в эпизодах и небольших ролях, но даже там выделялся: «Карьера Димы Горина», «713-й просит посадку», «Живые и мертвые». Его резкая и напряженная фактура не всегда вписывалась в стандарты советского кино.
Ситуация изменилась в 1970-е, когда он сыграл Брусенцова в фильме «Служили два товарища», фон Корена в «Плохом хорошем человеке», Ибрагима Ганнибала в «Сказе про то, как царь Петр арапа женил». За роль фон Корена Высоцкий получил приз на международном фестивале в Таормине в 1974 году — редкое для советского актера того времени признание за рубежом.
Самой известной киноролью стал капитан милиции Глеб Жеглов в сериале «Место встречи изменить нельзя» (1979). Жеглов в его исполнении — человек силы, готовый идти на что угодно ради результата. Эта роль до сих пор вызывает споры: где проходит граница между служебной необходимостью и злоупотреблением властью.
И в театре, и в кино Высоцкий оставался актером, которого невозможно было использовать «фоном». Он всегда перетягивал внимание — не за счет внешних эффектов, а за счет внутреннего напряжения, которое чувствовалось даже в паузах.
Личная жизнь Владимира Высоцкого.
С первой женой, Изой Жуковой, Высоцкий познакомился в Школе-студии МХАТ. Это был студенческий роман, который быстро перерос в серьезные отношения. Поженились Иза и Владимир в 1960 году, сразу после окончания учебы. Семья быстро столкнулась с бытом начинающих артистов: денег мало, жизнь не устроена, работы много, а перспективы туманные. Со временем супруга не выдержала темпераментного и резкого характера Высоцкого, и вскоре супруги разъехались.
Второй женой артиста стала актриса Людмила Абрамова. Их знакомство давно превратилось в легенду: после ресторана у Высоцкого не хватило денег расплатиться, и Абрамова помогла — отдала кольцо в залог. На следующий день он вернул деньги и забрал украшение.
Вскоре после знакомства и вспыхнувших чувств пара начала жить вместе. В союзе с Людмилой у артиста родились два сына — Аркадий (1962) и Никита (1964). Официально поженились влюбленные в 1965 году, но семейная жизнь столкнулась с плотным рабочим графиком Высоцкого: театр, кино, первые большие гастроли, рост популярности. Из-за этого, в 1968 году, они расстались.
Владимир Высоцкий не скрывал того, что не умеет жить как прилежный семьянин.
В середине 1960-х у Высоцкого начались отношения с актрисой Татьяной Иваненко. Роман оказался долгим и шел параллельно с другими отношениями артиста. В 1972 году Иваненко родила дочь Анастасию. В окружении Высоцкого многие считали, что он мог быть отцом девочки, но никто не мог это доказать: официальных признаний не было, и тема постепенно ушла в тень.
Самая известная часть личной жизни Высоцкого — отношения с Мариной Влади. Он увидел ее в кино, затем познакомился лично, и довольно быстро стало ясно, что артист влюбился. Влади была известной французской актрисой русского происхождения.
Они поженились в 1970 году. Но семейной жизни в привычном смысле почти не получилось: большую часть времени они жили в разных странах. Между ними постоянно стояли гастроли, служебные ограничения, а еще — постоянная ревность.
Но несмотря на это, Влади помогала Высоцкому с организацией поездок, лечением, иногда буквально выдергивала из кризисов. При этом их отношения не были гладкими: вокруг Высоцкого всегда была среда, в которой легко возникали романы, и он не скрывал, что не умеет вести спокойную семейную жизнь.
Тем не менее этот брак длился десять лет — до самой смерти Высоцкого. Для него Влади оставалась главным адресатом и важной точкой опоры, даже когда они ссорились или подолгу не виделись.
В последние годы рядом с Высоцким была Оксана Афанасьева — молодая женщина, с которой у него сложились близкие отношения. Разница в возрасте была больше двадцати лет. По воспоминаниям самой Афанасьевой, отношения с ней стали для Высокого попыткой зацепиться за личное тепло в момент, когда здоровье уже серьезно сдает, а жизнь становится все более тревожной.
Смерть Владимира Высоцкого.
Песни и стихи Высоцкого живут спустя десятилетия после его смерти.
Высоцкий умер 25 июля 1980 года в Москве, во сне, в квартире на Малой Грузинской. Вскрытие не проводили, поэтому точную причину смерти назвать невозможно. В разных свидетельствах фигурируют инфаркт, сердечная недостаточность, асфиксия и возможная роль седативных препаратов. Официальная формулировка — острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Смерть пришлась на дни Олимпиады-80, поэтому публичных сообщений почти не было. Но город узнал быстро: объявление появилось у кассы Театра на Таганке, и к зданию сразу пошли люди. Прощание 28 июля превратилось в массовое событие. Хоронили его на Ваганьковском кладбище — и могилу поэта вмиг завалили цветами пришедшие поклонники.
Фильмография Владимира Высоцкого.
1959 — «Сверстницы»1961 — «Карьера Димы Горина»1962 — «713-й просит посадку»1963 — «Живые и мёртвые»1964 — «Штрафной удар»1965 — «На завтрашней улице»1966 — «Вертикаль»1967 — «Короткие встречи»1967 — «Интервенция»1968 — «Служили два товарища»1969 — «Хозяин тайги»1971 — «Опасные гастроли»1973 — «Плохой хороший человек»1975 — «Единственная дорога»1976 — «Как царь Петр арапа женил»1979 — «Место встречи изменить нельзя»1980 — «Маленькие трагедии».