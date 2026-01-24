Голос, который знала вся страна: легендарному Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 88 лет

«Гитара появилась совсем случайно и странно… Я давно, как все молодые люди, писал стихи. Писал много смешного. В училище театральном я сочинял громадные капустники, которые шли по полтора-два часа», — вспоминал Высоцкий в интервью. «Вдруг я однажды услышал приятный голос, удивительные по тем временам мелодии и стихи, которые я уже знал, — это был Булат (Окуджава — прим.ред). И вдруг я понял, что впечатление от стихов можно усилить музыкальным инструментом и мелодией».