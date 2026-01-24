Ричмонд
Украинцы отказались пожимать руки игрокам из России на ЧЕ по футзалу

На чемпионате Европы по футзалу игроки сборной Украины во время матча с командой Армении демонстрировали неуважение к сопернику, особенно к игрокам армянской команды, выступающим в России.

На чемпионате Европы по футзалу игроки сборной Украины во время матча с командой Армении демонстрировали неуважение к сопернику, особенно к игрокам армянской команды, выступающим в России. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Известно, что после матча Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку Денису Неведрову и сборной Армении за «неспортивное поведение».

Армянская сторона опровергла обвинения Украины в своем письме в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив, что украинские футболисты провоцировали соперников, а перед началом встречи отказались от рукопожатий с игроками из российских клубов.

Напомним, ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала отказ украинской теннисистки Марты Костюк от рукопожатия после финального матча турнира Женской теннисной ассоциации.