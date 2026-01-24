Под Уфой без торгов выделили землю под строительство логистического центра

Передача земельных участков в аренду без торгов является одной из форм государственной поддержки инвесторов. Ранее на портале правовой информации был опубликован еще один указ главы республики о передаче земли под реализацию приоритетного инвестпроекта. Компания «Городские Парильни Башкортостана» планирует построить в Кировском районе Уфы термокомплекс площадью 10 тысяч квадратных метров.