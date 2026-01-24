Ричмонд
Под Уфой без торгов выделили землю под строительство логистического центра

Для строительства логистического центра под Уфой выделили землю без торгов.

Источник: Комсомольская правда

Накануне на официальном портале правовой информации Башкирии опубликовали распоряжение главы региона о выделении двух земельных участков в аренду без торгов. Землю предоставят для реализации приоритетного инвестиционного проекта по строительству логистического центра в Подымалово Уфимского района. Общая площадь участков составляет более 3,4 гектаров.

Согласно документу, приоритетный инвестпроект будет реализовывать компания «АгроВосток». В ближайшее время с организацией будет заключен договор аренды. Контроль за исполнением распоряжения главы региона возложен на министра земельных и имущественных отношений Башкирии Наталью Полянскую.

Передача земельных участков в аренду без торгов является одной из форм государственной поддержки инвесторов. Ранее на портале правовой информации был опубликован еще один указ главы республики о передаче земли под реализацию приоритетного инвестпроекта. Компания «Городские Парильни Башкортостана» планирует построить в Кировском районе Уфы термокомплекс площадью 10 тысяч квадратных метров.

