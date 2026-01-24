«Пингвины не беспокоятся о вашем мнении»: В Белом доме ответили на критику из-за странного фото Трампа в Гренландии

В администрации Трампа пытались таким образом показать, что Гренландия хочет быть вместе с США (хотя бы потому что у пингвина в плавнике флаг Америки). Вот только эти милые нелетающие птицы не водятся в датском острове, и прогулка одного из них с Трампом означает лишь то, что США хотят захватить Антарктиду, расположенную на другом конце Земли. Буквально.