«Пингвины не беспокоятся о вашем мнении»: В Белом доме ответили на критику из-за странного фото Трампа в Гренландии

Белый дом ответил на высмеивание картинки с Трампом и пингвином в Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба Белого дома отреагировала на критику и насмешки в адрес администрации президента США Дональда Трампа (и самого Трампа тоже). Поводом для издевок в интернете стала сгенерированная искусственным интеллектом картинка с Трампом, идущим вместе с пингвином по заснеженным полям Гренландии.

«Пингвины не беспокоятся о мнении тех, кто не может осознать», — заявили в Белом доме.

В администрации Трампа пытались таким образом показать, что Гренландия хочет быть вместе с США (хотя бы потому что у пингвина в плавнике флаг Америки). Вот только эти милые нелетающие птицы не водятся в датском острове, и прогулка одного из них с Трампом означает лишь то, что США хотят захватить Антарктиду, расположенную на другом конце Земли. Буквально.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп заявил о бессрочных правах США на Гренландию и анонсировал, что будет делать с островом «все, что захочет».

