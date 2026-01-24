Ричмонд
«Мозгов нет»: Милонов назвал издевательством над россиянками новый тренд «денежные ворота»

В России набирает популярность новый сомнительный тренд для заработка под названием «денежные ворота». Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с «Газета.ru» подверг эту практику резкой критике и потребовал привлечь к ответственности её организаторов.

Источник: Life.ru

Россиянки массового подхватили тренд «денежных ворот». Видео © Telegram /Банки, деньги, два офшора.

«Это, конечно, весьма отвратительно, что данные особи воспринимают уж все настолько напрямую и цинично. И так у людей мозгов нет, раз они на такое пошли, а они ещё и издеваются над ними и видео снимают. Что ж, пациентов этих ворот ада — в дурку, организаторов — в тюрьму», — сказал парламентарий.

По мнению Милонова, данная практика является издевательством над людьми, которым на самом деле требуется медицинская помощь и забота, а не выкачивание денег. Депутат также выразил возмущение тем, что с участников ритуала снимают видео, усугубляя их положение. Милонов заключил, что участников таких практик следует направить на лечение, а их организаторов — привлечь к уголовной ответственности. Его точку зрения поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв.

Толмачёв призвал граждан не тратить средства на сомнительные тренинги и марафоны. Он посоветовал потратить время и деньги на занятия нормальным спортом или официальное повышение квалификации, что будет гораздо более продуктивно и безопасно. По его словам, это позволит сохранить финансы и добиться успеха без каких-либо ритуальных практик.

Ранее сообщалось, что попытка воспроизвести опасный интернет-тренд с сахарной пудрой и огнём едва не привела к тяжёлым последствиям на детском дне рождения в Подмосковье. Во время праздничной церемонии один из подростков высыпал на именинницу облако сахарной пудры, которое мгновенно вспыхнуло от пламени свечи на праздничном торте. В результате девочка на несколько секунд оказалась полностью охвачена пламенем. К счастью, серьёзных травм и ожогов школьнице удалось избежать.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

