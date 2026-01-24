Ричмонд
В Саратове жена расстреляла мужа после ссоры

В Саратове женщина застрелила мужа из охотничьего ружья во время ссоры. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Источник: Life.ru

Всё произошло 23 января в одном из частных домов на улице Керамической. По информации следствия, конфликт между 42-летней местной жительницей и её 37-летним супругом перерос в трагедию, когда женщина воспользовалась огнестрельным оружием.

«В результате потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили представители ведомства.

В СК уточнили, что подозреваемая находится под стражей, а следственная группа ведёт активную работу по расследованию инцидента. Оперативно назначены все необходимые экспертные исследования, параллельно идёт опрос потенциальных свидетелей для установления полной картины случившегося.

В ближайшее время следователям предстоит принять решение о выборе конкретной меры пресечения в отношении задержанной. На данный момент дело квалифицировано по статье «Убийство».

Ранее Life.ru сообщал, как в аэропорту испанского города Тенерифе пожилой мужчина попытался попасть в салон самолёта вместе с трупом своей жены в инвалидной коляске. Позже он заявил, что его супруга скончалась всего несколько часов назад и обвинил во всём инфраструктуру воздушной гавани.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.