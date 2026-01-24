В Индии зафиксировано пять случаев заражения неизлечимым вирусом: женщина находится в коме

В Индии органы здравоохранения борются с вспышкой вируса Нипах, который имеет «эпидемический потенциал» и не имеет доступных вакцин или методов лечения. Об этом сообщает The Metro.
В Индии зафиксировано пять случаев заражения, включая сотрудников медучреждения. Газета отмечает, что власти проверили 180 человек, контактировавших с больными, и поместили 20 из них на карантин. Медсестра заразилась вирусом во время лечения пациента с тяжелыми респираторными заболеваниями. Женщина находится в коме.
Вирус Нипах передается как от животных, так и от человека к человеку. Он может проявляться бессимптомно или как острые респираторные заболевания с лихорадкой, головной болью, мышечными болями, рвотой и болью в горле. В тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, приводящее к коме в течение двух суток.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал концепцию «болезни X». Всемирная организация здравоохранения использует ее для обозначения гипотетической угрозы новой пандемии. Он перечислил вирусы, которые могут вызвать пандемию в 2026 году.