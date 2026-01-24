В Индии зафиксировано пять случаев заражения неизлечимым вирусом: женщина находится в коме

Вирус Нипах передается как от животных, так и от человека к человеку. Он может проявляться бессимптомно или как острые респираторные заболевания с лихорадкой, головной болью, мышечными болями, рвотой и болью в горле. В тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, приводящее к коме в течение двух суток.