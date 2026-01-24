Кот прошел 250 километров от Испании до Франции, чтобы найти хозяев

Кот по кличке Филу прошел 250 километров от Испании до Франции, чтобы вернуться домой. Об этом сообщил France Info.
Хозяева кота Эвелин и Патрик Сир отдыхали в Испании с питомцем и детьми. В начале августа 2025 года, возвращаясь домой в Олонзак, они остановились на заправке, во время остановки Филу сбежал. Семья заметила его пропажу гораздо позже.
На следующий день они вернулись на заправку и сообщили о пропаже кота. Также семья обратилась за помощью к организациям по защите животных. Несмотря на усилия, Филу не удалось найти. Однако 9 января жительница соседней деревни во Франции по имени Элен рассказала, что нашла животное.
Элен сообщила, что 9 декабря нашла голодного Филу и решила, что он бездомный. Однажды она заметила, что кот кашляет, и отвела его к ветеринарам, которые нашли чип и связались с Эвелин и Патриком.
Кот Филу преодолел около 250 километров, не дойдя до своего дома буквально пары километров, передает издание.
