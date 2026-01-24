Кот прошел 250 километров от Испании до Франции, чтобы найти хозяев

Ранее кот из Стамбула спрятался на борту российского судна Fesco и приехал в Новороссийск. Во время обхода корабля моряки услышали жалобное мяуканье, но не могли определить, откуда оно доносится. Позднее они выяснили, что кот был заперт в опломбированном контейнере. Животное назвали Бураком, по прибытии в Россию его освободили. Вскоре для кота нашлись любящие хозяева в Краснодаре.