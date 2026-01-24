Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кот прошел 250 километров от Испании до Франции, чтобы найти хозяев

Кот по кличке Филу прошел 250 километров от Испании до Франции, чтобы вернуться домой. Об этом сообщил France Info.

Кот по кличке Филу прошел 250 километров от Испании до Франции, чтобы вернуться домой. Об этом сообщил France Info.

Хозяева кота Эвелин и Патрик Сир отдыхали в Испании с питомцем и детьми. В начале августа 2025 года, возвращаясь домой в Олонзак, они остановились на заправке, во время остановки Филу сбежал. Семья заметила его пропажу гораздо позже.

На следующий день они вернулись на заправку и сообщили о пропаже кота. Также семья обратилась за помощью к организациям по защите животных. Несмотря на усилия, Филу не удалось найти. Однако 9 января жительница соседней деревни во Франции по имени Элен рассказала, что нашла животное.

Элен сообщила, что 9 декабря нашла голодного Филу и решила, что он бездомный. Однажды она заметила, что кот кашляет, и отвела его к ветеринарам, которые нашли чип и связались с Эвелин и Патриком.

Кот Филу преодолел около 250 километров, не дойдя до своего дома буквально пары километров, передает издание.

Ранее кот из Стамбула спрятался на борту российского судна Fesco и приехал в Новороссийск. Во время обхода корабля моряки услышали жалобное мяуканье, но не могли определить, откуда оно доносится. Позднее они выяснили, что кот был заперт в опломбированном контейнере. Животное назвали Бураком, по прибытии в Россию его освободили. Вскоре для кота нашлись любящие хозяева в Краснодаре.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше