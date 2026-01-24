«Миллион, и ты на коне!»: почему поло становится популярным у москвичей

С наступлением года Огненной Лошади заметно вырос интерес горожан к поло. «Вечерняя Москва» связалась с директором Московского Поло Клуба Михаилом Родзянко и узнала, как сегодня обучают этой спортивной игре с древними корнями.
Поло — командная игра. Участники перемещаются по полю верхом на лошадях, которых называют поло-пони, и стараются попасть в ворота соперника мячом, используя специальную клюшку.
Для участия в игре подойдет лошадь любой породы, обладающая нужными характеристиками и поддающаяся дрессуре.
— Нам важно, чтобы в скакунах сочеталось все: спокойствие, резвость, чувствительность, послушание и храбрость, — рассказывает «Вечерней Москве» Михаил Родзянко. — И смысл разведения, которым мы в клубе тоже занимаемся, в том, чтобы вывести подходящую лошадь.
Восстанавливают традиции.
Московский Поло Клуб был открыт в 2003 году. Долгие годы он был единственным местом в России, где можно было заниматься поло. Сегодня же его бывшие спортсмены и воспитанники открывают свои клубы по стране.
— У нас есть летний сезон и зимний, к которому мы сегодня готовимся. Это отличает наш клуб от большинства других в мире. Например, в Аргентине, где поло очень популярно, не бывает такого устойчивого снежного покрова, на котором можно играть. А наша погода нам это позволяет, — рассказывает Михаил Родзянко.
Тренируют всех.
Спортсмены могут оставить своих лошадей в клубе, где специалисты займутся их подготовкой. Важно, чтобы поло-пони были приучены к людям. Это позволяет им лучше обучаться на тренировках.
— На самом деле в поло все очень индивидуально. Есть игроки, которые приезжают, скажем, раз в сезон, выступают на соревнованиях и уезжают. Их лошадьми, конечно, занимаются наши сотрудники. А профессиональные спортсмены часто предпочитают тренировать своих поло-пони самостоятельно. Такая возможность у них, разумеется, тоже есть, — отмечает Михаил Родзянко.
Лошади — приятные животные, так что азы верховой езды можно осваивать уже с трех-четырех лет. Поло, традиционно, — игра семейная: часто можно встретить команды, состоящие из родственников.
— На примере моих детей понимаю, что к 9−10 годам появляется сила бить клюшкой по мячу. А до этого нужно научиться держаться в седле, — рассказывает Родзянко. — Взрослые проходят через эти этапы быстрее. Им нужно около 10−20 занятий, прежде чем пробовать себя в игре. Конечно, выдающихся результатов они сразу не покажут, но почувствуют азарт и поймут, для чего нужны упражнения.
Дело недешевое.
Не секрет, что покупка и содержание лошади — довольно дорогое удовольствие. Так что члены поло-клубов — люди, мягко говоря, состоятельные. На территории Московского Поло Клуба имеется даже вертолетная площадка для удобства драгоценных гостей.
— На самом деле вариаций организации тренировок много. Самая дешевая — купить нескольких лошадей и небольшую ферму, разместить их там и самостоятельно тренировать. Но не у всех любителей поло есть столько времени, по этому многие предпочитают размещать своих лошадей в клубе. Так что разброс по ценам огромный — от трех миллионов рублей в год и выше.
Форма.
Полная экипировка игрока включает бриджи, шлем и защитную амуницию. Шлем для верховой езды может стоить от 10 до 80 тысяч рублей.
Лошадь.
Стоимость спортивных лошадей сегодня начинается от одного миллиона рублей. Чем лучше скакун натренирован, тем выше может быть его цена. Так, подготовленного поло-пони можно купить по цене от 2,4 до 4 миллионов рублей.
Седло.
Размер седла выбирают под лошадь, чтобы животному было комфортно нести всадника. Стоимость спортивных седел начинается от 100 тысяч рублей.
Клюшка.
Клюшки бывают из разных материалов. Каждый спортсмен выбирает ее под себя: есть и более мягкие, и наоборот. В среднем стоимость этого инвентаря начинается от 20 тысяч рублей.
Турнирный ларь.
Специальный органайзер-контейнер, в котором спортсмен может хранить амуницию для лошади. Стоят они порядка 200 тысяч рублей.
Содержание.
На содержание лошади — оплату постоя, корма и конюха — может уходить от 20 тысяч рублей в месяц. Но с учетом тренировок, наблюдения ветеринаров и прочих расходов, сопровождающих спортивного скакуна, на его содержание у игроков поло может уйти до 400 тысяч рублей ежемесячно.
Антон Коровин, клинический психолог:
— Конное поло — это не только зрелищный вид спорта, но и уникальная площадка для знакомства. В процессе общения на игровом поле люди снимают социальные маски, так как физическая активность требует искренности. Это делает новые связи более прочными и открытыми.
