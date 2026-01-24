«Миллион, и ты на коне!»: почему поло становится популярным у москвичей

— На самом деле вариаций организации тренировок много. Самая дешевая — купить нескольких лошадей и небольшую ферму, разместить их там и самостоятельно тренировать. Но не у всех любителей поло есть столько времени, по этому многие предпочитают размещать своих лошадей в клубе. Так что разброс по ценам огромный — от трех миллионов рублей в год и выше.