Жители Вашингтона сметают еду с полок перед снежной бурей

Американская столица перешла в режим экстренной подготовки к удару стихии: жители Вашингтона в панике опустошают продовольственные полки супермаркетов в ожидании рекордного снегопада. В крупнейших торговых точках города полностью раскуплены свежее мясо, птица, рыба и овощи, а морозильные камеры с полуфабрикатами стоят пустыми.
Как информирует корреспондент РИА Новости, горожане, не успевшие сделать запасы заранее, вынуждены выбирать из скудных остатков на фоне стремительно пустеющих отделов. Сотрудник одного из магазинов подтвердил серьезность ситуации, отметив, что логистические цепочки находятся под угрозой. «Завозы утренние, если ночью пойдет снег, будут проблемы с доставкой», — пояснил он.
Ситуация осложняется резким похолоданием. Температура в Вашингтоне уже опустилась до отметки в минус 10 градусов. Власти прогнозируют выпадение до 30 сантиметров снега и экстремальные холода, которые могут парализовать жизнь мегаполиса.
Президент США Дональд Трамп лично предупредил нацию о масштабах грядущего бедствия, охарактеризовав бурю как «историческую» по своей силе.