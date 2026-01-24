Жители Вашингтона сметают еду с полок перед снежной бурей

Как информирует корреспондент РИА Новости, горожане, не успевшие сделать запасы заранее, вынуждены выбирать из скудных остатков на фоне стремительно пустеющих отделов. Сотрудник одного из магазинов подтвердил серьезность ситуации, отметив, что логистические цепочки находятся под угрозой. «Завозы утренние, если ночью пойдет снег, будут проблемы с доставкой», — пояснил он.