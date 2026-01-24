В Мурманске подготовили онлайн-карты с работающими магазинами

Для жителей Мурманска создали интерактивные карты с работающими магазинами, пунктами обогрева и точками для зарядки устройств, передает пресс-служба правительства Мурманской области.
«В Мурманске для жителей, пострадавших из-за аварии на электросетях, подготовили интерактивные карты. На них можно узнать адреса работающих магазинов, пунктов обогрева, полевых кухонь и мест для зарядки телефонов», — говорится в публикации.
Также уточняется, что информация на онлайн-картах обновляется по мере восстановления электроснабжения и открытия новых пунктов помощи для жителей.
Напомним, Мурманск вечером 23 января остался без электроснабжения из-за падения нескольких опор ЛЭП на территории региона. Причиной происшествия, как утверждают в сетевой компании, стали снегопад и шквалистый ветер.