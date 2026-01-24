Тяжелая ситуация с энергетикой продлится в Киеве как минимум две недели

Ситуация в энергосистеме Киева крайне тяжелая, сохранится она как минимум две недели. Такую оценку украинскому изданию «Страна» дал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
По его словам, существенные повреждения в ходе атак получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в столице Украины, а также Киевская 750. Последняя соединяет Ровенскую атомную станцию с Киевом и фактически обеспечивает 80% снабжения города электроэнергией. Игнатьев посоветовал киевлянам запасаться едой и водой.
«Две недели будем иметь достаточно тяжелое состояние в энергосистеме города Киева», — сказал эксперт.
Ранее стало известно, что в Киеве и Чернигове без света остались более 1,2 миллиона человек.
В субботу утром сообщалось о взрывах на энергообъектах в Киеве и Киевской области.