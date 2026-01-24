Тяжелая ситуация с энергетикой продлится в Киеве как минимум две недели

По его словам, существенные повреждения в ходе атак получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в столице Украины, а также Киевская 750. Последняя соединяет Ровенскую атомную станцию с Киевом и фактически обеспечивает 80% снабжения города электроэнергией. Игнатьев посоветовал киевлянам запасаться едой и водой.