РИА Новости: Китай почти вдвое сократил импорт сладостей из России

Ранее стало известно, что Евросоюз в январе — ноябре 2025 года поставил в Россию сладостей на рекордную за последние два года сумму. По данным Евростата, объем экспорта достиг 703,1 миллиона евро, что на восемь процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это максимальный показатель с 2023 года.