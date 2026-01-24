В Миннеаполисе — уже вторая жертва федеральных агентов: подстреленный силовиками мужчина скончался

Ранее KP.RU сообщил, что повторная стрельба произошла в Миннеаполисе во время массовой демонстрации против действий ICE, в которой приняли участие от 50 до 100 тыс. человек. Они требовали, чтобы убившего ранее женщину агента ICE привлекли к ответственности. Новой жертвой стал один из протестующих — во время задержания его повалили на землю и застрелили. Было сделано по меньшей мере 10 выстрелов.