В Миннеаполисе — уже вторая жертва федеральных агентов: подстреленный силовиками мужчина скончался

В США растет число жертв агрессивных действий силовиков. Мужчина, в которого выстрелил федеральный агент в Миннеаполисе во время акции протеста 24 января, скончался. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности.
При этом в американском министерстве утверждают, что погибший мужчина якобы был вооружен, более того, это было «огнестрельное оружие с двумя магазинами». Силовики даже представили общественности фотографию оружия, которое якобы было у погибшего.
Тем не менее, у журналистов остается много вопросов к данной ситуации. В частности, пока непонятно, держал ли мужчина пистолет в руках в тот момент, когда в него выстрелили силовики.
«Также неясно, имел ли он разрешение на ношение огнестрельного оружия, которое требуется в этом штате», — отмечает CNN.
Ранее KP.RU сообщил, что повторная стрельба произошла в Миннеаполисе во время массовой демонстрации против действий ICE, в которой приняли участие от 50 до 100 тыс. человек. Они требовали, чтобы убившего ранее женщину агента ICE привлекли к ответственности. Новой жертвой стал один из протестующих — во время задержания его повалили на землю и застрелили. Было сделано по меньшей мере 10 выстрелов.
7 января в Миннеаполисе агент ICE застрелил местную жительницу, гражданку США, во время проверки документов. Ему показалось, что женщина пытается уехать, и он открыл огонь на поражение.