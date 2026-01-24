Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач сборной России спас жизнь пассажиру самолета во время перелета из Москвы

Врач сборной России по лыжным гонкам Владимир Гардер оказал экстренную помощь пассажиру во время перелёта из Москвы в Сыктывкар.

Врач сборной России по лыжным гонкам Владимир Гардер оказал экстренную помощь пассажиру во время перелёта из Москвы в Сыктывкар. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».

По словам Гардера, пассажиру стало плохо из-за некачественной пищи, он терял сознание. Медик отметил, что это уже восьмой подобный случай в его практике на борту самолёта.

«К счастью, все закончилось хорошо. Человеку удалось помочь в очередной раз», — сказал врач.

Он подчеркнул, что благодаря оперативным действиям не пришлось отправлять самолёт на запасной аэродром. Гардер также поблагодарил своих коллег Елену Гладкову и Владимира Икмельта, которые помогли ему в критической ситуации.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.