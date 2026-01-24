Блогер заработал на продаже несуществующих билетов на концерты Лолиты и Басты

Изначально Александр на сообщения отвечал и уверял, что вопрос с возвратом средств будет решен. Позже он перестал выходить на связь с частью покупателей, а затем стал возвращать деньги лишь тем, кто подал заявления в полицию. Остальным, по словам Даниила, блогер либо отказывал, либо затягивал переписку, ссылаясь на временные трудности и обещая «вернуть все позже». При этом концерты, на которые продавались «со скидкой» билеты, успели пройти, а их клиенты на площадки не попали, так как не числились в списках гостей.