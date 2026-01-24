Блогер заработал на продаже несуществующих билетов на концерты Лолиты и Басты

Россияне передавали деньги блогеру напрямую.
Самарский блогер по имени Александр мог обмануть десятки жителей региона, продавая им несуществующие билеты на концерты популярных артистов, в том числе Лолиты и Басты. Об этом рассказал один из пострадавших, предоставив скриншоты переписки с продавцом.
«Местный блогер Александр продает билеты на концерты звезд — Басты, Лолиты и других певцов по скидке в своих соцсетях. Пригласительные якобы достаются ему по бартеру, а он продает их за половину стоимости», — передает telegram-канал «112». Пострадавший утверждает, что переводил блогеру деньги напрямую, без участия официальных билетных операторов.
Изначально Александр на сообщения отвечал и уверял, что вопрос с возвратом средств будет решен. Позже он перестал выходить на связь с частью покупателей, а затем стал возвращать деньги лишь тем, кто подал заявления в полицию. Остальным, по словам Даниила, блогер либо отказывал, либо затягивал переписку, ссылаясь на временные трудности и обещая «вернуть все позже». При этом концерты, на которые продавались «со скидкой» билеты, успели пройти, а их клиенты на площадки не попали, так как не числились в списках гостей.
Ранее жителей России предупредили о росте мошеннических схем на фоне повышенного спроса на билеты на «Щелкунчика» в Большом театре. Сбои в работе официального сайта театра вновь были использованы злоумышленниками, из ‑за чего покупка билетов на популярный спектакль фактически превратилась для зрителей в лотерею. Об этом изданию Life.ru сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.