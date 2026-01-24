Ричмонд
Врачи назвали 4 симптома, при которых нужно прекратить прием витамина D

Избыточное употребление витамина D вредно для здоровья.

Источник: Аргументы и факты

Учёный-биомедик Тобиас Мапуланга рассказал о четырех симптомах, которые могут указывать на чрезмерный прием витамина D. В беседе с британской газетой Daily Star он рекомендовал прекратить прием добавки в случае обнаружения у себя таких признаков.

По его словам, на обратный эффект добавки могут указывать головные боли или туман в голове, постоянная жажда и частые походы в туалет, тошнота, боли в животе или запоры, а также дискомфорт в костях или частые мышечные спазмы.

Ученый отметил, что заметив у себя некоторые из этих тревожных сигналов, приём витамина D стоит прекратить.

Избыточное употребление витамина представляет серьёзный риск для здоровья.

«Эксперты призывают людей следить за ежедневным содержанием витамина D, если у них есть какие-либо из перечисленных симптомов», — отмечает Daily Star.

Ранее об опасности бесконтрольного приема витаминов предупредил онколог Владимир Ивашков.