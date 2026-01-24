В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза

Синоптики не исключают, что предстоящая ночь станет самой холодной с начала текущего осенне-зимнего сезона. Пока такой статус носит ночь с 23 на 24 января, когда столбики термометров на главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, опустились до минус 17,3 градуса, а в Подмосковье — до 28,2 градуса ниже нуля. Причиной сильных холодов специалисты называют влияние гребня сибирского антициклона, растянувшегося в западном направлении. Морозная погода прогнозируется также в воскресенье и понедельник, а значения средней суточной температуры в этот период могут оказаться на 12−13 градусов ниже нормы.