Украинские футболисты спровоцировали скандал из-за россиян на чемпионате Европы

Сборная Украины вызвала скандал на чемпионате Европы по футзалу, отказавшись пожимать руки армянским соперникам перед матчем. Об этом в субботу, 24 января, сообщил «Матч ТВ».
Армения одержала победу над Украиной в первом туре группового этапа. После матча украинская команда подала жалобу в УЕФА на армянского игрока Дениса Неведрова, который выступает за российский клуб «Тюмень», за неспортивное поведение, утверждая, что он выкрикнул в адрес Украины неприличную реплику.
Армянская сторона отвергла обвинения и заявила, что Неведров сказал всего лишь «Вози, Украина!» Они отметили, что напряжение создали сами украинцы, оскорбляя соперников и показывая неприличные жесты.
Кроме того, отказ от рукопожатия с игроками из российских клубов стал первым подобным случаем в истории футзала. Армяне также отвергли все обвинения в ответном письме в УЕФА, передает телеканал.
Ранее лыжник Дмитрий Романченко с Украины рассказал, что был разочарован решением Спортивного арбитражного суда допустить его коллег из России и Белоруссии до соревнований. Он считает, что россияне и белорусы не имеют никакого достоинства.