Украинские футболисты спровоцировали скандал из-за россиян на чемпионате Европы

Армения одержала победу над Украиной в первом туре группового этапа. После матча украинская команда подала жалобу в УЕФА на армянского игрока Дениса Неведрова, который выступает за российский клуб «Тюмень», за неспортивное поведение, утверждая, что он выкрикнул в адрес Украины неприличную реплику.