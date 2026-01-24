Жители Вашингтона в панике сметают с полок продукты в преддверии снежной бури

Жители Вашингтона в панике сметают с полок магазинов свежие продукты. Целые отделы супермаркетов остаются пустыми. Паника началась 24 января после объявления о приближении снежной бури. Фото пустых полок в соцсети выложили очевидцы.
В нескольких магазинах в столице США не осталось мяса, рыбы и птицы, а также свежих овощей. Морозильники с полуфабрикатами также опустели. Те, кто не успел сделать запасы, бродят по магазинам в поисках оставшихся товаров.
Продавцы предупреждают, что с наступлением снегопада доставки могут быть задержаны. Температура в Вашингтоне уже опустилась до минус 10 градусов, а власти прогнозируют экстремальные холода и до 30 см снега.
Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении чрезвычайного положения в Южной Каролине и Вирджинии из-за надвигающихся сильных бурь. Ранее он заявил, что в 40 штатах ожидается рекордное похолодание. Глава Белого дома утверждает, что подобного американцы раньше не видели.