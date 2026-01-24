Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Вашингтона в панике сметают с полок продукты в преддверии снежной бури

Продукты исчезают из магазинов Вашингтона перед снежной бурей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Вашингтона в панике сметают с полок магазинов свежие продукты. Целые отделы супермаркетов остаются пустыми. Паника началась 24 января после объявления о приближении снежной бури. Фото пустых полок в соцсети выложили очевидцы.

В нескольких магазинах в столице США не осталось мяса, рыбы и птицы, а также свежих овощей. Морозильники с полуфабрикатами также опустели. Те, кто не успел сделать запасы, бродят по магазинам в поисках оставшихся товаров.

Продавцы предупреждают, что с наступлением снегопада доставки могут быть задержаны. Температура в Вашингтоне уже опустилась до минус 10 градусов, а власти прогнозируют экстремальные холода и до 30 см снега.

Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении чрезвычайного положения в Южной Каролине и Вирджинии из-за надвигающихся сильных бурь. Ранее он заявил, что в 40 штатах ожидается рекордное похолодание. Глава Белого дома утверждает, что подобного американцы раньше не видели.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше