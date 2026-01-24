«Мы забираем нефть»: Трамп рассказал о судьбе захваченных венесуэльских танкеров

Соединённые Штаты Америки уже выгрузили всю нефть в семи захваченных венесуэльских танкеров. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в интервью газете New York Post.
Он пояснил, что США уже изъяли всю венесуэльскую нефть, находившуюся на борту семи задержанных ранее кораблей. Однако Трамп отказался раскрыть, где именно сейчас находятся эти танкеры.
«Мне нельзя говорить вам об этом. Но давайте скажем так: на них нет нефти. Мы забираем нефть. Нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне», — сказал Трамп.
Также Трамп заявил журналисту New York Post, что США уже «контролируют всю нефтяную индустрию Венесуэлы», более того — «распределяют доходы».
«Мы управляем нефтью Венесуэлы. Венесуэла получит что-то, что-то получим мы», — сказал Трамп, пообещав, что после прихода крупных американских нефтяных компаний «Венесуэла заработает денег больше, чем когда-либо».