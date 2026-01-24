Ричмонд
Отар Кушанашвили после болезни продемонстрировал свое состояние: бегал как ошпаренный

Ведущий Отар Кушанашвили появился в концертном зале на светском мероприятии и весьма удивил присутствующих: глядя на поведение журналиста, трудно было сказать, что он чем-то болеет. Отар с удовольствием давал интервью, фотографировался со всеми желающими и бегал с огромной скоростью по лестницам в поисках выхода. Напомним, что Кушанашвили борется с онкологией. По слухам, лечение проходит успешно.

