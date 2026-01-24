В Мурманске открыли уличные пункты помощи на фоне отключений света

Лебедев уточнил, что до 00:00 в Мурманске будут работать 13 пунктов обогрева. Пункт в ДК «Судоремонтник» функционирует круглосуточно. Для пострадавших от аварии на электросетях подготовлены интерактивные карты с адресами работающих магазинов, пунктов обогрева, полевых кухонь и мест для зарядки телефонов.