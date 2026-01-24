В Мурманске открыли уличные пункты помощи на фоне отключений света

В Мурманске начали открывать уличные пункты помощи, где жители могут зарядить свои электронные устройства и получить продукты. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев.
«В районе остановки на ул. Мира, 14 возле магазина “Пятерочка” открыт уличный пункт, где можно подзарядить телефон и получить набор продуктов», — написал глава Мурманска в телеграм-канале.
Лебедев уточнил, что до 00:00 в Мурманске будут работать 13 пунктов обогрева. Пункт в ДК «Судоремонтник» функционирует круглосуточно. Для пострадавших от аварии на электросетях подготовлены интерактивные карты с адресами работающих магазинов, пунктов обогрева, полевых кухонь и мест для зарядки телефонов.
Ранее «КП-Мурманск» писал, что Мурманск остается частично обесточен почти сутки после крупной аварии на электросетях «Россети Северо-Запад». С 24 января электроснабжение ограничено у 10% жителей города.