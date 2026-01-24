ChatGPT помог выявить паразита у мальчика в Британии после ошибки врача

Клэр вернулась к врачу, который настаивал, что если бы у её сына был паразит, его состояние было бы гораздо хуже. Однако медик согласился на сдачу анализа, который подтвердил наличие паразита. Предполагается, что мальчик подхватил инфекцию в бассейне во время отдыха в Греции.