ChatGPT помог выявить паразита у мальчика в Британии после ошибки врача

В Великобритании мать мальчика обратилась к чат-боту ChatGPT, чтобы выяснить причину недомогания своего сына, у которого врачи не смогли поставить правильный диагноз. В результате анализа информации, полученной ИИ, выяснилось, что у ребёнка может быть паразит. Об этом сообщила британская ежедневная газета Metro.
Не доверяя рекомендациям своего терапевта, женщина по имени Клэр зашла в ChatGPT и задала вопрос: «У ребёнка болит живот через пять дней после каникул — что это может быть?». Чат-бот предположил, что у мальчика мог быть паразит криптоспоридий длиной 5 мм.
Клэр вернулась к врачу, который настаивал, что если бы у её сына был паразит, его состояние было бы гораздо хуже. Однако медик согласился на сдачу анализа, который подтвердил наличие паразита. Предполагается, что мальчик подхватил инфекцию в бассейне во время отдыха в Греции.
Женщина отметила, что она бы не стала рекомендовать ИИ для постановки диагнозов, но в этом случае он им очень помог.
Ранее сообщалось, что чат-бот ChatGPT поставил правильный диагноз четырехлетнему американцу после того, как более 15 врачей не смогли ему помочь. Мать малыша обратилась к искусственному интеллекту из-за отчаяния.