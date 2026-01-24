Президент Румынии Дан отверг идею референдума об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан отверг идею о проведении референдума об объединении с Молдавией. Об этом он заявил в субботу, 24 января, в ходе мероприятий, посвященных Дню Союза, в Фокшанах.
— В этом нет необходимости, пока нет желания со стороны Республики Молдова, — отметил он.
По его словам, Румыния обязуется поддерживать Республику на ее европейском пути.
— Это вопрос, который находится исключительно в компетенции граждан Республики Молдова. Румыния обязуется поддерживать Республику Молдова на ее европейском пути. Это цель, которую преследуют граждане Республики Молдова через уполномоченные ими органы власти, — цитирует президента онлайн-издание spotmedia.ro.
12 января президент Молдавии Майя Санду рассказала, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией из-за геополитической ситуации вокруг Молдавии и в мире в целом. По ее словам, такой стране, как Молдавия, «становится все сложнее выживать», а также существовать в качестве демократии и суверенного государства.