Президент Румынии Дан отверг идею референдума об объединении с Молдавией

12 января президент Молдавии Майя Санду рассказала, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией из-за геополитической ситуации вокруг Молдавии и в мире в целом. По ее словам, такой стране, как Молдавия, «становится все сложнее выживать», а также существовать в качестве демократии и суверенного государства.