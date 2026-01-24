Ричмонд
Минпросвещения предложило блокировать в интернете готовые домашние задания

Минпросвещения подготовило проект о блокировке готовых домашних заданий в Сети.

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них», — говорится в сообщении.