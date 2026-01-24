ГДЗ всё: Российские школьники могут остаться без доступа к решебникам

«Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решениях заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включённых в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них», — говорится в сообщении.
Ранее в России утвердили расписание ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи начнётся 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии.
