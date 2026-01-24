ГДЗ всё: Российские школьники могут остаться без доступа к решебникам

Министерство просвещения России разработало законопроект, который запретит распространение готовых ответов и решений к экзаменационным материалам (ЕГЭ/ОГЭ), заданиям Всероссийской олимпиады школьников, а также упражнениям из учебников и пособий, утверждённых на федеральном уровне. Исключение составят только те данные, которые уже содержатся в самих этих материалах, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.