ГДЗ всё: Российские школьники могут остаться без доступа к решебникам

Министерство просвещения России разработало законопроект, который запретит распространение готовых ответов и решений к экзаменационным материалам (ЕГЭ/ОГЭ), заданиям Всероссийской олимпиады школьников, а также упражнениям из учебников и пособий, утверждённых на федеральном уровне. Исключение составят только те данные, которые уже содержатся в самих этих материалах, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решениях заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включённых в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них», — говорится в сообщении.

Ранее в России утвердили расписание ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи начнётся 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.