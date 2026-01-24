Первый класс с «жужиком — обогревателем»: как выглядит комфорт по-молдавски на маршруте поезда Кишинёв-Яссы

Молдавская железная дорога под управлением нынешних властей, кажется, окончательно отказалась от притворства. Больше не нужно делать вид, что инфраструктура развивается, сервис улучшается, а европейские маршруты соответствуют хотя бы базовым требованиям XXI века. Всё честно: если холодно — вот вам обогреватель. Как в «дикие 90-е». Только тогда это было временно, а сейчас — системно.