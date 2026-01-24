Ричмонд
Первый класс с «жужиком — обогревателем»: как выглядит комфорт по-молдавски на маршруте поезда Кишинёв-Яссы

Фото, сделанное в поезде Кишинёв-Яссы, в вагоне первого класса, «взорвало» соцсети.

Источник: Комсомольская правда

Вместо штатной системы отопления — бытовой электрический обогреватель, тот самый «жужик», знакомый каждому, кто переживал холодные зимы в общежитиях, школах и кабинетах без ремонта. Устройство стоит прямо в салоне, без намёка на безопасность, стандарты или хотя бы попытку скрыть абсурд происходящего.

И это — первый класс. Повышенный тариф. «Комфорт».

Молдавская железная дорога под управлением нынешних властей, кажется, окончательно отказалась от притворства. Больше не нужно делать вид, что инфраструктура развивается, сервис улучшается, а европейские маршруты соответствуют хотя бы базовым требованиям XXI века. Всё честно: если холодно — вот вам обогреватель. Как в «дикие 90-е». Только тогда это было временно, а сейчас — системно.