IBU дисквалифицировал немцев после победы на этапе Кубка мира

Немецкие биатлонисты Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд дисквалифицированы после победы в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Чехии, передает пресс-служба IBU.
Как заявил директор соревнований IBU Борут Нунар, спортсменка из немецкой команды нарушила правила техники безопасности на стрельбище при обращении с винтовкой, что и стало причиной дисквалификации.
«Она просто не продела одну руку через ремень, как положено, поэтому винтовка фактически висела на одном плече. Это и стало основной причиной», — объяснил Нунар.
После дисквалификации победу в гонке одержали занявшие второе место финны Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Второе место досталось французам Жанне Ришар и Эмильену Клоду, а бронза досталась норвежским спортсменам Юни Арнеклейв и Мартину Невланду.