«Поставили на табуретку»: АК-47 и «Бурановские бабушки» спелись ради победы. Фото

На сцене артист в привычной манере зачитал куплеты о хип-хопе, а «Бурановские бабушки» поддержали его своими фирменными многоголосыми партиями. Во время выступления рэпера для эффекта поставили на табуретку. Участницы ансамбля признались, что волновались за напарника. «Витя нам как внучок! Очень переживали, когда его поставили на табуретку. С удовольствием спели с ним!» — рассказали «Бурановские бабушки».