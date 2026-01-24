«Поставили на табуретку»: АК-47 и «Бурановские бабушки» спелись ради победы. Фото

Неожиданная коллаборация случилась на шоу «Конфетка».
Рэпер из Екатеринбурга Витя АК-47 и коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» произвели фурор в новом выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ. Они совместно исполнили песню «Хип-хоп, хип-хоп» алтайского автора Дмитрия Зарецкого и помогли ему выиграть приз в 500 тысяч рублей.
«Это был эксперимент для меня. Мои андеграундные пацаны точно удивятся. Хотя все так и начиналось. Мне понравилось!» — поделился Витя АК-47.
На сцене артист в привычной манере зачитал куплеты о хип-хопе, а «Бурановские бабушки» поддержали его своими фирменными многоголосыми партиями. Во время выступления рэпера для эффекта поставили на табуретку. Участницы ансамбля признались, что волновались за напарника. «Витя нам как внучок! Очень переживали, когда его поставили на табуретку. С удовольствием спели с ним!» — рассказали «Бурановские бабушки».
В шоу «Конфетка» известные артисты исполняют песни неизвестных авторов. По итогам голосования жюри автор лучшего трека получает полмиллиона рублей.