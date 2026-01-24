Ричмонд
В России предлагают запретить выкладывать готовые задания ЕГЭ

В РФ собираются ввести запрет на выкладывание готовых заданий по ЕГЭ. Проект поправок к соответствующему федеральному закону подготовило Минпросвещения России, передает пресс-служба ведомства.

Окончательное решение по инициативе еще не принято.

«Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (ЕГЭ/ ОГЭ), готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень. За исключением данных, содержащихся непосредственно в них», — на заявление представителей министерства ссылается ТАСС.

По мнению члена комитета Госдумы по просвещению Анатолия Вассермана, формат ЕГЭ и ОГЭ эффективнее экзаменов по билетам. Поэтому решение об отмене госэкзаменов сейчас принимать нецелесообразно. Ранее в Рособрнадзоре объяснили, что отмена ЕГЭ осуществима только при наличии альтернативной версии экзаменов, которая на данный момент отсутствует.

