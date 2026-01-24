В России предлагают запретить выкладывать готовые задания ЕГЭ

По мнению члена комитета Госдумы по просвещению Анатолия Вассермана, формат ЕГЭ и ОГЭ эффективнее экзаменов по билетам. Поэтому решение об отмене госэкзаменов сейчас принимать нецелесообразно. Ранее в Рособрнадзоре объяснили, что отмена ЕГЭ осуществима только при наличии альтернативной версии экзаменов, которая на данный момент отсутствует.