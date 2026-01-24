В Миннеаполисе, где федеральный агент убил мужчину, на улицы вывели бронемашины

В США накаляется ситуация в Миненаполисе (штат Миннесота). После того, как на демонстрации против действий федеральных агентов силовики застрелили якобы вооруженного мужчину, на улицы города вышла тяжелая техника. На месте убийства собралось около 200 протестующих, которые начали нападать на силовиков. Их пытаются разогнать на бронемашинах. Соответствующие кадры уже появились в Сети.
На опубликованной записи видно бронетранспортер, который быстро едет по улице. Когда машины упирается в перегородившие дорогу каменные клумбы, то просто-напросто расшвыривает их со своего пути. Дорогу технике пытаются перегородить протестующие. Размахивая американским флагом, люди подходят вплотную к броневику, некоторые пытаются открыть двери. Несмотря на это, бронемашина медленно продолжает движение.
Повторная стрельба произошла в Миннеаполисе во время массовой демонстрации против действий ICE. Жители требовали, чтобы убившего ранее женщину агента ICE привлекли к ответственности. Новой жертвой стал один из протестующих — во время задержания его повалили на землю и застрелили. Было сделано по меньшей мере 10 выстрелов. В Министерстве внутренней безопасности США уверяют, что погибший был нелегальным мигрантом. Огонь по нему открыл сотрудник пограничного патруля США. У погибшего при себе были 9-мм полуавтоматический пистолет и два магазина, а документов не было.
Ранее KP.RU сообщил, что 7 января в Миннеаполисе агент ICE застрелил местную жительницу, гражданку США, во время проверки документов. Ему показалось, что женщина пытается уехать, и он открыл огонь на поражение.