В Миннеаполисе, где федеральный агент убил мужчину, на улицы вывели бронемашины

Повторная стрельба произошла в Миннеаполисе во время массовой демонстрации против действий ICE. Жители требовали, чтобы убившего ранее женщину агента ICE привлекли к ответственности. Новой жертвой стал один из протестующих — во время задержания его повалили на землю и застрелили. Было сделано по меньшей мере 10 выстрелов. В Министерстве внутренней безопасности США уверяют, что погибший был нелегальным мигрантом. Огонь по нему открыл сотрудник пограничного патруля США. У погибшего при себе были 9-мм полуавтоматический пистолет и два магазина, а документов не было.