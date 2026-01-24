Ход конем: при обороне Москвы огромную роль сыграла кавалерия

Павел Белов (1897−1962), знаменитый командир 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, вспоминал, что в ноябре 1941 года под Каширой бойцы проделывали по 50 километров в сутки пешком, ведя изможденных коней в поводу: «У нас было много лошадей, мобилизованных из народного хозяйства, не прошедших ни выездки, ни тренировки. Присылали к нам и малорослых лошадей, и слабый молодняк». Лишь немногие кони были подкованы, и то по-летнему — только на передние ноги, они стерли себе мягкие части подошв о закаменевшую от мороза землю и плелись медленнее, чем люди.