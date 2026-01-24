Ричмонд
Минпросвещения сообщило подробности блокировки домашних заданий в интернете

Минпросвещения: запрет готовых домашних заданий в Сети носит адресный характер.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Блокировка готовых домашних заданий в интернете будет носить адресный характер, полного запрета любых вспомогательных материалов не предполагается, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.

Ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий.

«Предлагаемые ограничения носят адресный характер. Они не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов. Официальные данные из учебников и их электронных версий, а также задания и решения, опубликованные самими организаторами ВсОШ (Всероссийской олимпиады школьников — ред.), будут разрешены к размещению», — говорится в сообщении.