Упал и забился в судорогах: Телеведущему Олейникову перед смертью стало плохо в баре в центре Москвы

По информации Telegram-канала, Олейников пришёл в заведение с тремя друзьями после ужина в расположенном неподалёку ресторане. Примерно через 10 минут режиссёр вышел на улицу без куртки, чтобы подышать воздухом, несмотря на сильный мороз. На предупреждение сотрудника бара о температуре около минус 15 градусов он ответил, что живёт рядом. Спустя минуту Олейников упал.