Упал и забился в судорогах: Телеведущему Олейникову перед смертью стало плохо в баре в центре Москвы

По информации Telegram-канала, Олейников пришёл в заведение с тремя друзьями после ужина в расположенном неподалёку ресторане. Примерно через 10 минут режиссёр вышел на улицу без куртки, чтобы подышать воздухом, несмотря на сильный мороз. На предупреждение сотрудника бара о температуре около минус 15 градусов он ответил, что живёт рядом. Спустя минуту Олейников упал.
Друг режиссёра незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики пытались реанимировать продюсера на месте, взяли необходимые анализы, однако у него начались судороги. В больницу Олейникова доставили уже в бессознательном состоянии. Сын покойного сообщил, что у отца был наследственно высокий уровень холестерина.
Напомним, что российский режиссёр и продюсер Александр Олейников скончался на 61-м году жизни из-за оторвавшегося тромба. О его кончине стало известно сегодня из сообщений близких. Прощание назначено на 27 января, которое пройдёт на Троекуровском кладбище.
