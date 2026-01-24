Independent: В Индии пытаются сдержать распространение неизлечимого вируса

Вирус Нипах может проявляться как бессимптомная инфекция или острые респираторные заболевания. Симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле. В тяжелых случаях инфекция может привести к воспалению головного мозга и коме всего за два дня.