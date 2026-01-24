Independent: В Индии пытаются сдержать распространение неизлечимого вируса

Индийские власти пытаются сдержать вспышку вируса Нипах на фоне подтверждения пяти случаев заболевания. Об этом сообщает Independent.
Один из заболевших находится в критическом состоянии, ещё 100 человек — на карантине.
Ранее органы здравоохранения Индии сообщили о распространении неизлечимого вируса Нипах, от которого не существует ни вакцины, ни эффективного лечения.
Вирус Нипах может проявляться как бессимптомная инфекция или острые респираторные заболевания. Симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле. В тяжелых случаях инфекция может привести к воспалению головного мозга и коме всего за два дня.