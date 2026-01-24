Вышел из бара и упал: Mash выяснил детали смерти режиссера Олейникова

По данным канала, Олейников и трое его приятелей находились в баре «Менделеев» около 10 минут, когда режиссеру захотелось подышать свежим воздухом на улице. Охранники заведения удивились, что он вышел без куртки: температура за окном была около минус 15 градусов, но Александр лишь ответил, что живет неподалеку. Через минуту оно потерял сознание и упал, а один из его друзей вызвал скорую помощь.