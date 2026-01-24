В Одессе предложили заменить бюст Пушкина на памятник блогеру Птушкину

В Одессе инициировали сбор подписей с предложением заменить бюст поэта Александра Пушкина на бюст блогера Антона Птушкина. Об этом свидетельствует документ на сайте города.
Петицию создал военнослужащий Сергей Гнездилов 19 января и размещенную на городском сайте. На 24 января петицию подписали 29 человек из необходимых тысячи. Сбор подписей будет продолжаться еще 85 дней.
В петиции Гнездилов объяснил свою позицию тем, что Птушкин якобы «способствовал развитию туризма в Одесской области». Он считает, что такая замена «поможет сэкономить бюджетные средства». По его мнению, в городе «должны быть памятники украинским деятелям».
Ранее в Одессе появилась петиция с предложением заменить памятник Пушкину на бюст президента США Дональда Трампа. Инициатива была зарегистрирована 8 января на городском сайте, и на тот момент собрала лишь пять подписей. Для того чтобы петиция была рассмотрена властями, необходимо собрать тысячу голосов.