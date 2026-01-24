В Одессе предложили заменить бюст Пушкина на памятник блогеру Птушкину

Ранее в Одессе появилась петиция с предложением заменить памятник Пушкину на бюст президента США Дональда Трампа. Инициатива была зарегистрирована 8 января на городском сайте, и на тот момент собрала лишь пять подписей. Для того чтобы петиция была рассмотрена властями, необходимо собрать тысячу голосов.