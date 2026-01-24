Датчане массово скачивают приложения для бойкота товаров из США

Жители Дании на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию все чаще скачивают приложения для сканирования товаров на предмет их связи с США. Об этом пишет Bloomberg.
Самым популярным по скачиванию в App Store в Дании оказалось приложение UdenUSA («Без США»). Разработавший его 21-летний Йонас Пиппер назвал приложение «оружием в торговой войне за потребителей». Молодой человек считает крутым, что с помощью UdenUSA обычные датчане отправляют сигнал в США.
Bloomberg отмечает, что Дания с населением около 6 миллионов человек и экономикой размером примерно как у штата Мэриленд вряд ли сможет серьезно повлиять на экспорт США. Внезапный интерес жителей страны к UdenUSA и аналогичному приложению Made O Meter показывает, как подход Трампа встревожил, оскорбил и разозлил жителей Европы.
Разработчик указал, что приложение доступно даже в США.
«Я не знаю, есть ли у Трампа iPhone. Но он мог бы использовать это приложение, если бы захотел», — сказал агентству Пиппер.
Ранее стало известно, что власти Гренландии отказались отдавать Трампу минеральные ресурсы острова.