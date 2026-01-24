Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Датчане массово скачивают приложения для бойкота товаров из США

Жители Дании начали массово отказываться от товаров из США.

Источник: Аргументы и факты

Жители Дании на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию все чаще скачивают приложения для сканирования товаров на предмет их связи с США. Об этом пишет Bloomberg.

Самым популярным по скачиванию в App Store в Дании оказалось приложение UdenUSA («Без США»). Разработавший его 21-летний Йонас Пиппер назвал приложение «оружием в торговой войне за потребителей». Молодой человек считает крутым, что с помощью UdenUSA обычные датчане отправляют сигнал в США.

Bloomberg отмечает, что Дания с населением около 6 миллионов человек и экономикой размером примерно как у штата Мэриленд вряд ли сможет серьезно повлиять на экспорт США. Внезапный интерес жителей страны к UdenUSA и аналогичному приложению Made O Meter показывает, как подход Трампа встревожил, оскорбил и разозлил жителей Европы.

Разработчик указал, что приложение доступно даже в США.

«Я не знаю, есть ли у Трампа iPhone. Но он мог бы использовать это приложение, если бы захотел», — сказал агентству Пиппер.

Ранее стало известно, что власти Гренландии отказались отдавать Трампу минеральные ресурсы острова.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше