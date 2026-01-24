Bloomberg отмечает, что Дания с населением около 6 миллионов человек и экономикой размером примерно как у штата Мэриленд вряд ли сможет серьезно повлиять на экспорт США. Внезапный интерес жителей страны к UdenUSA и аналогичному приложению Made O Meter показывает, как подход Трампа встревожил, оскорбил и разозлил жителей Европы.