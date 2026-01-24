Mash: режиссёру Олейникову перед смертью стало плохо в баре в центре Москвы

Режиссёр Александр Олейников скончался после того, как ему резко стало плохо в баре в центре Москвы. Об этом сообщает Mash.
Вечером Олейников был в заведении с друзьями. Выйдя без куртки подышать на улицу, где было около −15°C, он через минуту упал и потерял сознание. На месте ему пытались помочь врачи скорой, взяли анализы, но режиссёр начал биться в судорогах.
В больницу Олейникова доставили уже без сознания, спасти его не удалось. Сын Олейникова рассказал, что у отца был наследственно высокий уровень холестерина.
Прощание с режиссёром пройдёт 28 января на Троекуровском кладбище.