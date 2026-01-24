Стали известны последние слова режиссера Олейникова перед смертью

В больницу Олейникова везли уже без сознания.
Режиссер Александр Олейников скончался по дороге в больницу после того, как ему стало плохо возле бара «Менделеев» в центре Москвы. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Сотрудники ресторана поинтересовались, не мерзнет ли он, на что Олейников ответил, что живет неподалеку, после чего через несколько минут потерял сознание на улице.
«У отца был наследственно высокий уровень холестерина», — рассказал сын режиссера. Mash пишет, что вечером Олейников пришел в бар «Менделеев» вместе с друзьями из соседнего ресторана. В заведении компания просидела около десяти минут. Режиссер несколько раз выходил на улицу «подышать» без верхней одежды, несмотря на мороз примерно минус 15 градусов.
Друг режиссера вызвал скорую помощь. Медики на месте пытались реанимировать Олейникова и взяли анализы, после чего у него начались судороги. Mash уточняет, что в больницу Олейникова везли уже без сознания, по дороге его состояние оставалось тяжелым, и спасти пациента не удалось.
Сын режиссера сообщил, что прощание с Александром Олейниковым запланировано на 28 января на Троекуровском кладбище в Москве. Время церемонии семья намерена объявить дополнительно.
В начале 2000‑х годов Александр Олейников был принят в состав Академии российского телевидения. В последующие годы он выступил продюсером ряда кинофильмов, а также некоторое время был соведущим телепрограммы «Вечерний Ургант». Подробности о профессиональном пути и личной жизни Александра Олейникова — в материале URA.RU.