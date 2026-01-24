Стали известны последние слова режиссера Олейникова перед смертью

Режиссер Александр Олейников скончался по дороге в больницу после того, как ему стало плохо возле бара «Менделеев» в центре Москвы. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Сотрудники ресторана поинтересовались, не мерзнет ли он, на что Олейников ответил, что живет неподалеку, после чего через несколько минут потерял сознание на улице.