Экс-премьер Польши назвал слова Зеленского про ЕС «упреком без самокритики»

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес Европейского союза (ЕС) в Давосе «театром» и «упреком без самокритики».

— Зеленский требует больше оружия, больше денег, больше жертв, не предлагая взамен честного разговора о положении своей страны. Как будто Запад финансирует не только войну, но и молчание, — отметил он.

По словам Миллера, речь украинского лидера была критична, поскольку Давос является «идеальной сценой для такого театра».

— Потому что проще читать миру лекции, чем говорить правду о себе, — передает слова политика Telegram-канал RT.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко прокомментировал критику Владимира Зеленского в адрес Европы. Он заявил, что это не впервые, когда европейских лидеров унижают, — сначала это делают «хозяева из США», а затем «отсталый пасынок» с Украины. Кроме того, Медведев назвал лидеров стран ЕС «импотентами».

22 января Зеленский в ходе выступления в Давосе обвинил европейские страны в слабости и нерешительности в вопросе Гренландии и призвал европейцев включить Украину в состав НАТО.

