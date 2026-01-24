Врач сборной РФ по лыжным гонкам спас пассажира на борту самолёта

«К счастью, всё закончилось хорошо. Человеку стало плохо, он поел некачественную пищу, терял сознание. Пришли и согласно инструкциям ФМБА… Там на все случаи жизни очень хорошие методические рекомендации, с которыми нужно ознакомиться. Плюс опыт и свои какие‑то “вкрапления”. Человеку удалось помочь в очередной раз», — поделился Гардер.