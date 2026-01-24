Ричмонд
Врач сборной РФ по лыжным гонкам спас пассажира на борту самолёта

Во время рейса из Москвы в Сыктывкар врач сборной России по лыжным гонкам Владимир Гардер оказал неотложную помощь пассажиру. Об этом он рассказал «Матч ТВ». Инцидент произошёл на борту самолёта — мужчине стало плохо после употребления некачественной пищи.

Источник: Life.ru

По словам Гардера, пострадавший терял сознание, и врач действовал в соответствии с методическими рекомендациями ФМБА, используя собственный опыт. Он также отметил помощь своих сотрудников: Елены Гладковой и Владимира Икмельта.

«К счастью, всё закончилось хорошо. Человеку стало плохо, он поел некачественную пищу, терял сознание. Пришли и согласно инструкциям ФМБА… Там на все случаи жизни очень хорошие методические рекомендации, с которыми нужно ознакомиться. Плюс опыт и свои какие‑то “вкрапления”. Человеку удалось помочь в очередной раз», — поделился Гардер.

Ранее врачи Приморья во главе с главным анестезиологом-реаниматологом вылетели для помощи пострадавшим в ДТП с автобусом в Хасанском округе. Бригада врачей прибыла в Хасанскую больницу, где находятся трое пациентов, находящихся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. На 24 января в больницах Приморья находились шесть пострадавших.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.