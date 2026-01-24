Обычная молдавская зима: До +8 градусов днем и дожди на неделю — синоптики дали точный прогноз

В Молдове сохранится типичная для последних лет зимняя погода — мягкая, сырая и без устойчивых морозов.
По данным синоптиков, день пройдет под знаком плотной облачности и осадков. В большинстве районов ожидаются дожди, на севере местами возможен мокрый снег.
Температура воздуха днем составит от +5 до +8 градусов, ночью — около 0…+3. Существенных похолоданий не прогнозируется. Ветер слабый или умеренный, влажность повышенная.
В Кишиневе — пасмурно, временами дождь, днем до +7…+8 градусов.
По предварительным прогнозам, такая погода сохранится и в ближайшие дни: плюсовые температуры, осадки. Впрочем, смотрите сами.
Погода в Молдове в ближайшие дни.