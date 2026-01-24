Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обычная молдавская зима: До +8 градусов днем и дожди на неделю — синоптики дали точный прогноз

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове сохранится типичная для последних лет зимняя погода — мягкая, сырая и без устойчивых морозов.

По данным синоптиков, день пройдет под знаком плотной облачности и осадков. В большинстве районов ожидаются дожди, на севере местами возможен мокрый снег.

Температура воздуха днем составит от +5 до +8 градусов, ночью — около 0…+3. Существенных похолоданий не прогнозируется. Ветер слабый или умеренный, влажность повышенная.

В Кишиневе — пасмурно, временами дождь, днем до +7…+8 градусов.

По предварительным прогнозам, такая погода сохранится и в ближайшие дни: плюсовые температуры, осадки. Впрочем, смотрите сами.

Погода в Молдове в ближайшие дни.