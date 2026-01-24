Украина увеличила импорт электричества из Европы

Ранее первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в энергетике Украины. Наиболее сложная ситуация, по его словам, наблюдается в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. Шмыгаль также рассказал, что запасов бензина на Украине хватит на 20 дней.