Украина увеличила импорт электричества из Европы

«Нафтогаз» на этой неделе нарастил импорт электричества из ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Украинская компания «Нафтогаз» на этой неделе нарастила импорт электроэнергии из Европы, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме страны. Об этом в субботу, 24 января, сообщили в компании.

«Объемы закупки импортной электроэнергии уже покрывают более 50% потребностей всех предприятий “Нафтогаза”, как это предусмотрено правительственным постановлением», — рассказал о предпринятых мерах глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Он добавил, что соответствующий объем электроэнергии высвобожден для нужд бытовых потребителей.

Ранее первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в энергетике Украины. Наиболее сложная ситуация, по его словам, наблюдается в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. Шмыгаль также рассказал, что запасов бензина на Украине хватит на 20 дней.

По прогнозам главы Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, тяжелая ситуация с энергетикой в Киеве продлится минимум две недели.