Украина увеличила импорт электричества из Европы

Украинская компания «Нафтогаз» на этой неделе нарастила импорт электроэнергии из Европы, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме страны. Об этом в субботу, 24 января, сообщили в компании.
«Объемы закупки импортной электроэнергии уже покрывают более 50% потребностей всех предприятий “Нафтогаза”, как это предусмотрено правительственным постановлением», — рассказал о предпринятых мерах глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
Он добавил, что соответствующий объем электроэнергии высвобожден для нужд бытовых потребителей.
Ранее первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в энергетике Украины. Наиболее сложная ситуация, по его словам, наблюдается в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. Шмыгаль также рассказал, что запасов бензина на Украине хватит на 20 дней.
По прогнозам главы Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, тяжелая ситуация с энергетикой в Киеве продлится минимум две недели.