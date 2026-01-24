На Аляске рухнула и загорелась крупнейшая в США мобильная буровая установка Doyon 26. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил портал The Alaska Landmine.
Инцидент произошел недалеко от месторождения Альпайн — примерно в 13 километрах к северу от города Нуиксута. Установка Doyon 26, весящая почти 4,5 тонны, является крупнейшей мобильной наземной буровой установкой в Северной Америке. Ее перевозили на Северном склоне Аляски. Она упала на бок и развалилась на части.
Люди в результате падения буровой установки не пострадали.
— Возник пожар, который в настоящее время локализован и взят под контроль. Все сотрудники учтены, серьезных травм нет. Местной инфраструктуре не был нанесен ущерб, трубопроводы и транспортировка топлива не пострадали, — говорится в материале.
