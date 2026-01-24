Запросы подскочили на 4000%: в дни форума в Давосе взлетел спрос на эскорт-услуги

Во время Всемирного экономического форума в Давосе количество запросов на эскорт-услуги увеличилось на 4000%. Об это сообщает издание La Depeche.
«На этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, количество запросов на эскорт-услуги утроилось. Спрос на эротические услуги вырос на 4000%», — говорится в материале.
Издание уточняет, что если в обычные дни на сайте эскорт-услуг регистрировалось два заказа в день, то в дни форума эта цифра подскочила до 79. Большинство клиентов из США и Украины.
Газета отмечает интерес к услугам женщин из Северной Африки. Одним из самых крупных заказов стал случай, когда мужчина потратил около 103 000 евро за четыре дня с пятью женщинами, не включая дополнительные расходы на отели, водителей и подарки.
Напомним, спрос на эскорт-услуги значительно увеличился во время ВЭФ в Давосе в 2025 году. В окрестностях форума было заказано около 300 женщин легкого поведения, что почти в два раза больше по сравнению с 2024 годом. Тогда количество заказов составило 170.