Запросы подскочили на 4000%: в дни форума в Давосе взлетел спрос на эскорт-услуги

La Depeche: спрос на эскорт-услуги в Давосе вырос на 4000% во время ВЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Во время Всемирного экономического форума в Давосе количество запросов на эскорт-услуги увеличилось на 4000%. Об это сообщает издание La Depeche.

«На этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, количество запросов на эскорт-услуги утроилось. Спрос на эротические услуги вырос на 4000%», — говорится в материале.

Издание уточняет, что если в обычные дни на сайте эскорт-услуг регистрировалось два заказа в день, то в дни форума эта цифра подскочила до 79. Большинство клиентов из США и Украины.

Газета отмечает интерес к услугам женщин из Северной Африки. Одним из самых крупных заказов стал случай, когда мужчина потратил около 103 000 евро за четыре дня с пятью женщинами, не включая дополнительные расходы на отели, водителей и подарки.

Напомним, спрос на эскорт-услуги значительно увеличился во время ВЭФ в Давосе в 2025 году. В окрестностях форума было заказано около 300 женщин легкого поведения, что почти в два раза больше по сравнению с 2024 годом. Тогда количество заказов составило 170.

