Жители Вашингтона раскупили продукты перед ожидаемым экстремальным снегопадом

Ранее сообщалось, что в период с 24 по 26 января на Камчатке ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами прогнозируются метели, гололедица и усиление ветра, порывы которого могут достигать 30 метров в секунду. По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой, это связано с прохождением циклона с Тихого океана через территорию Камчатского края и его смещением в акваторию Охотского моря. Недавние снегопады в регионе были названы сильнейшими за последние 20 лет.