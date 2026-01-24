Ричмонд
Жители Вашингтона раскупили продукты перед ожидаемым экстремальным снегопадом

Жители Вашингтона массово скупают продукты питания в преддверии ожидаемого сильного снегопада. Практически все отделы со свежим мясом, рыбой, птицей и овощами опустели. Морозильные камеры с полуфабрикатами также практически пусты, сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Завозы утренние, если ночью пойдёт снег, будут проблемы с доставкой», — отметил сотрудник магазина.

Некоторые местные жители обеспокоены ситуацией и вынуждены выбирать из того, что осталось. Администрация города предупреждает о возможном ухудшении погодных условий. Городские власти предупреждают о значительном понижении температуры и прогнозируют выпадение до 30 сантиметров снега.

Ранее сообщалось, что в период с 24 по 26 января на Камчатке ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами прогнозируются метели, гололедица и усиление ветра, порывы которого могут достигать 30 метров в секунду. По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой, это связано с прохождением циклона с Тихого океана через территорию Камчатского края и его смещением в акваторию Охотского моря. Недавние снегопады в регионе были названы сильнейшими за последние 20 лет.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

