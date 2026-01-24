Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения РФ хочет запретить распространение готовых решений из учебников

Минпросвещения подготовило законопроект, который запретит распространение готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, контрольно-измерительных материалов ЕГЭ/ОГЭ. Об этом в субботу, 24 января, сообщили в ведомстве.

Минпросвещения подготовило законопроект, который запретит распространение готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, контрольно-измерительных материалов ЕГЭ/ОГЭ. Об этом в субботу, 24 января, сообщили в ведомстве.

— Реализация этих мер позволит защитить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному освоению программ, сохранить качество образования, а также укрепить принципы академической честности и объективности оценки знаний в ходе ВсОШ, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что если такие материалы появятся на сайтах, Роскомнадзор заблокирует к ним доступ. Однако соответствующие ограничения носят адресный характер, передает ТАСС.

Ранее советник президента России Елена Ямпольская сообщила, что с 1 сентября 2027 года в образовательный процесс введут первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов. Президент РФ Владимир Путин поручил создать единые школьные учебники по этим предметам еще 5 ноября 2024 года на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.