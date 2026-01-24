Минпросвещения РФ хочет запретить распространение готовых решений из учебников

Ранее советник президента России Елена Ямпольская сообщила, что с 1 сентября 2027 года в образовательный процесс введут первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов. Президент РФ Владимир Путин поручил создать единые школьные учебники по этим предметам еще 5 ноября 2024 года на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.