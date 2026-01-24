Минпросвещения РФ хочет запретить распространение готовых решений из учебников

Минпросвещения подготовило законопроект, который запретит распространение готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, контрольно-измерительных материалов ЕГЭ/ОГЭ. Об этом в субботу, 24 января, сообщили в ведомстве.
— Реализация этих мер позволит защитить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному освоению программ, сохранить качество образования, а также укрепить принципы академической честности и объективности оценки знаний в ходе ВсОШ, — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что если такие материалы появятся на сайтах, Роскомнадзор заблокирует к ним доступ. Однако соответствующие ограничения носят адресный характер, передает ТАСС.
Ранее советник президента России Елена Ямпольская сообщила, что с 1 сентября 2027 года в образовательный процесс введут первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов. Президент РФ Владимир Путин поручил создать единые школьные учебники по этим предметам еще 5 ноября 2024 года на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.